Bahndamm in Rommerskirchen : Reiter müssen Pferdeäpfel entfernen

Rommerskirchen Reiten auf dem Bahndamm ist erlaubt, doch Exkremente dürfen nicht liegen bleiben.

Im Bau- und Grünflächenausschuss ging es nicht primär um die Erlaubnis, auf dem Bahndamm zu reiten, denn an dem Landesgesetz kann die Gemeinde nichts ändern. Norbert Wrobel (Bündnis 90/Die Grünen) hatte die Frage aufgeworfen, wie es um die Exkremente der Pferde bestellt sei. Wrobel zufolge habe die Reiterin Passanten gegenüber, die sie auf die Rossäpfel aufmerksam machten, erklärt, dass es sich dabei um „Natur" handele. Was nicht allein Norbert Wrobel etwas unbefriedigend findet. Zwar sei der Bahndamm für Reiter freigegeben, zugleich stelle er jedoch einen „Erholungsraum für alle anderen" dar. In einem Brief an die Verwaltung beschrieb Norbert Wrobel, wie unangenehm der Kontakt mit Pferdekot für Radfahrer, Passanten mit Kinderwagen oder Spaziergänger sein könne.