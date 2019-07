Politik in Rommerskirchen : SPD setzt bei Einwohnerzahl auf behutsames Wachstum

Sinsteden Die SPD hatte zu ihrem Sommerfest schon traditionell in die Alte Schule nach Sinsteden geladen und konnte sich über Mangel an Resonanz nicht beklagen. Die SPD zog eine Zwischenbilanz.

SPD-Chef Johannes Strauch konnte neben Bürgermeister Martin Mertens den SPD-Kreisvorsitzenden Daniel Rinkert aus Grevenbroich sowie den sozialdemokratischen Landratskandidaten Andreas Behnke aus Dormagen willkommen heißen. „Eine besondere Freude" war es für Strauch, auch die stellvertretende Bürgermeister Bianka Mischtal (CDU) begrüßen zu können. Im Vorfeld hatte die SPD auch Mitglieder und Anhänger anderer demokratischer Parteien zum Sommerfest eingeladen, was auch 2020 so gehandhabt werden soll.

Wie entspannt die Beziehungen zwischen SPD und CDU derzeit sind, zeigt die Tatsache, dass Martin Mertens beim Sommerfest der Union an der Siegerehrung für die Gewinner des Familienlaufs mitgewirkt hatte. Die Tatsache, dass sich der offizielle Amtsantritt von Mertens als Bürgermeister am 26. Juni zum fünften Mal jährte, nahm die SPD zum Anlass, eine Zwischenbilanz seiner Arbeit zu ziehen, die der Sozialdemokrat auch nach der Wahl 2020 fortsetzen will. „Seither hat sich sehr vieles in unserer Gemeinde weiterhin zum Positiven entwickelt", urteilt Johannes Strauch. Beispielhaft nennt er den zügigen Bau der Rettungswache, die ein besonderes Anliegen von Mertens und der gesamten SPD gewesen sei. Die SPD bekräftigt ihre Linie „eines behutsamen Wachsens" der Gemeinde und setzt auf die Entwicklung weiterer Baugebiete mit dem Fokus auf Familien und auf die Erschließung neuer Gewerbeflächen.