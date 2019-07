Medizin in Rommertskirchen : Fachärzteversorgung bleibt Thema

Bürgermeister will Verhandlungen mit Kassenärztlicher Vereinigung fortführen.

Der Wunsch wird schon seit längerer Zeit geäußert, aus der Politik und aus der Bürgerschaft: Rommerskirchen soll Fachärzte bekommen. Allerdings wird deren Niederlassung ebenso wie die von Allgemeinmedizinern von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) geregelt. Die Ansiedlung eines Arztes für Kinder und Jugendliche, die 2017 ausgiebig diskutiert worden war, konnte bislang nicht bewerkstelligt werden. Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens will aber bei dem Thema am Ball bleiben, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion versicherte: „In den Sommerferien werde ich wieder mit der KV sprechen, um auszuloten, welche Möglichkeiten es aktuell gibt, um die Fachärzteversorgung in Rommerskirchen zu verbessern.“

Die Nachfrage nach dem Kinder- und Jugendarzt ist in den vergangenen beiden Jahren geblieben; Mertens sieht derzeit außerdem vor allem Bedarf für eine geriatrische Praxis. Die Gemeinde muss allerdings im Verbund mit Grevenbroich und Jüchen betrachtet werden, ein Gebiet, das nach Auffassung der KV insgesamt mit Ärzten „überversorgt“ ist. Allerdings könnte es innerhalb des Verbundes Verschiebungen geben, von denen Rommerskirchen profitieren könnte, wie Mertens erklärt. Schlösse zum Beispiel in Grevenbroich ein Arzt seine Praxis, könnte sich dafür in der Gemeinde ein neuer niederlassen. Mertens hat schon eine Idee, wo ein geeigneter Ort dafür wäre: „Ich könnte mir gut vorstellen, dass im ersten Stock unserer künftigen Mobilstation in Eckum eine Arztpraxis einzieht.“