Rommerskirchen und Rhein-Kreis : Kooperation beim Wohnungsbau

Rommerskirchen unterstützt Kreis bei Gründung einer neuen Gesellschaft.

Bei manchen Themen befehden sich Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens (SPD) und Landrat Hans-Jürgen Petrauschke hart, doch hier ziehen sie an einem Strang: Nachdem Petrauschke die Idee hatte, zur Schaffung preisgünstigen Wohnraums eine Service- und Koordinierungsgesellschaft zu gründen, bekundete Mertens seine Unterstützung. Denn er hält den Vorschlag für gut. Mertens und Petrauschke haben jetzt offiziell vereinbart, dass Kreis und Gemeinde beim Aufbau der Gesellschaft kooperieren. Sowohl die SPD Rommerskirchen, als auch die SPD im Rhein Kreis stehen hinter dieser Vereinbarung.

Kreis und Gemeinde verfolgten beide das Ziel, ausreichend preisgünstigen Wohnraum zu schaffen, schreiben Benjamin Josephs und Elmar Gasten, die Sprecher der beiden Partner. Der in der Wohnungsbedarfsanalyse des Kreises errechnete Bedarf werde bei weitem nicht erreicht. „Es fehlt an Akteuren, die in preisgünstigen Wohnraum investieren. Diese Lücke wollen wir schließen“, zitieren sie Petrauschke und Mertens.