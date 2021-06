Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche : Kleine Ortsranderholung im Café GIL’ty in Butzheim

Butzheim Kinder und Jugendliche mussten in der Pandemie auf vieles verzichten. Gut, dass es in den Ferien ein abwechslungsreiches Programm für sie gibt.

Es ist eine gute Nachricht für alle Familien: In den kommenden Sommerferien wird es auch wieder Ortsranderholungen in Rommerskirchen geben. Bereits im letzten Jahr mussten die Aktivitäten ein wenig kleiner ausfallen, als die Familien das bisher gewohnt waren, aber immerhin gibt es wieder die sogenannten „k’OREs“, die kleinen Ortsranderholungen. In der ersten Ferienwoche, die vom 5. bis 9. Juli geht, erwartet Kinder und Jugendliche ein abwechslungsreiches Programm in der Jugendeinrichtung GIL’ty in Butzheim. Vormittags von 10 bis 12 Uhr und am Nachmittag von 14 bis 16 Uhr können die jungen Menschen das Angebot nutzen.