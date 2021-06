Corona-Pandemie : Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Kreis Neuss jetzt bei 29,0

Rhein-Kreis Der Rhein-Kreis Neuss könnte im Laufe der Woche zu den Kommunen mit Inzidenzstufe 1 zählen. Das würde weitere Lockerungen bedeuten. Denn die Infektionszahlen sinken.

Von den aktuell nachweislich Infizierten wohnen 178 (Vortag:181) in Neuss, 93 (101) in Grevenbroich, 69 (67) in Dormagen, 53 (53) in Meerbusch, 27 (25) in Kaarst, 27 (27) in Korschenbroich, 20 (22) in Jüchen und 8 (8) in Rommerskirchen.