Steinschlange in Rommerskirchen : Bunte Steine sollen in Beton eingelassen werden

Rommerskirchen In Rommerskirchen soll nun eine sechs Meter lange Steinschlange aus bunten Steinen der Gruppe „Gillbach-Stones“ entstehen. Bürgermeister Mertens in begeistert.

Seit über einem Jahr hält sich dieser Gedanke und nun entstand in der Facebook-Gruppe „Gillbachstones“ die Idee, eine sechs Meter lange Schlange aus 600 bemalten Steinen in Rommerskirchen zu legen, die in Beton eingelassen werden soll. Bürgermeister Martin Mertens ist von dieser kreativen Idee begeistert: „Dies setzen wir um“, versprach er. Gesagt, getan: Am Steinbrink entsteht in den kommenden Wochen die Steinschlange. Hierzu hat die Gemeinde Rommerskirchen eigens zum „Steinebemalen“ in der Gruppe „Gillbach-Stones“ aufgerufen. „Ich freue mich, dass sich viele Bürger an der Gemeinschaftsaktion beteiligen und nun fleißig am Malen sind“, so der Bürgermeister.