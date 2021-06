Rheinberger Stadtgeschichte : Trauer um Stadthaus-Architekten

Rheinberg Der Architekt Professor Gottfried Böhm, der jetzt im Alter von 101 Jahren gestorben ist, hat auch das Rheinberger Stadthaus geplant. Es wurde vor 40 Jahren eröffnet.

Der ehemalige Bürgermeister Hans-Theo Mennicken gehörte ab 1966 zur Stadtverwaltung und kann sich noch gut an die Diskussionen und die Bauphase erinnern. Auch an Gottfried Böhm. „Einmal hat er sich mitten in der Stadthalle mit dem Rücken auf den Boden gelegt, um sich die Glasplatten an der Decke anzuschauen. Er wollte wohl sichergehen, dass sie auch so angebracht werden, wie er es sich vorgestellt hat.“