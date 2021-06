Live-Konzert in Rheinberg : Noch gibt’s Karten für Bröselmaschine im Adler

Rheinberg-Vierbaum Die „Bröselmaschine“ aus Duisburg, eine der ältesten deutschen Rockbands, spielt nach langer Zeit erstmals wieder vor Publikum – am Samstag im Schwarzen Adler.

Der Schwarze Adler in Vierbaum dürfte künftig in der Geschichte der Duisburger Band „Bröselmaschine“ eine besondere Rolle spielen. Peter Bursch, Kopf einer der ältesten deutschen Rockbands, erzählt, warum: „Im Adler haben wir im Februar 2020 unser letztes richtiges Konzert vor Publikum gegeben. Danach kam die Pandemie. Und jetzt am Samstag stehen wir wieder auf der Adler-Bühne und spielen vor Publikum.“ Einzige Ausnahme sei ein Konzert im September in der Kölner Kantine gewesen – allerdings draußen. Und natürlich eine Aufzeichnung für die WDR-Fernsehreihe „Rockpalast“ in der Zeche Heinrich-Robert in Hamm, die ganz ohne Publikum stattfand. Ein hervorragendes Konzert, das man sich online anschauen kann.