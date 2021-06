Konzerte in Krefeld : Jazzklub startet die Open-Air-Saison

Krefeld Endlich wieder vor Publikum: Für die erste „Jazzattack“ am Sonntag vor dem Jazzkeller hat Bassist Stefan Rademacher eine besondere Besetzung aufgestellt.

Sommer ist ... wenn der Jazzklub auf die Straße geht. Das war so in jedem Jahr. Mit dieser Gewohnheit will man nicht brechen. Am Sonntag, 13. Juni, starten die Open-Air-Musiken auf der Lohstraße zwischen Jazzkeller und Behnischhaus. Den ersten Auftritt hat die Reihe „Jazzattack“. Beginn ist um 16 Uhr.