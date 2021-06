Musik in Geldern : „Treasure“ gibt Konzert im Waldfreibad

Musik in Geldern

Die Band "Treasure" spielt am Freitag in Walbeck. Foto: Band

Walbeck Nach langer Corona-Pause gibt es in Walbeck jetzt endlich wieder ein Konzert. Die Band „Treasure“ tritt am Freitag im Waldfreibad auf.

Höchste Zeit für ein Konzert vor Publikum. Das dachten sich die Mitglieder der Band „Treasure“, Rainer Niersmann vom Kulturbüro der Stadt Geldern und Benedikt May vom Waldfreibad Walbeck. Innerhalb von zwei Wochen war alles klar: die Bühne, Licht, Ton, Ticketing, Catering und ein durchdachtes Hygiene- und Sicherheitskonzept. Am Freitag, 11. Juni, betritt ab 20 Uhr die Coverband „Treasure“ die Waldfreibad-Bühne.

500 Menschen sind beim Picknickdecken-Konzert zugelassen. „Wir brennen darauf, wieder vor Publikum zu spielen“, sagt Pascal Schäfer. Auch Thomas Holtmanns von „tonmann.de – Eventtechnik“, Verantwortlicher für Bühne und Technik, war gleich Feuer und Flamme. Mit Stefan Kosmalla von „Rockline Sound & Light“ und „Treasure“ sind sie ein eingespieltes Trio. Dass das Waldfreibad Walbeck große Konzerte kann, hat man bewiesen. So war auch Benedikt May mit seinen Freiwilligen sofort dabei. Rainer Niersmann vom Gelderner Kulturbüro: „Wir müssen den Neustart wagen, und jetzt liegt es an den Leuten, ob er gelingt.“