Am Iltschen Hof im Neubaugebiet : In Budberg wird ein neuer Spielplatz gebaut

Auch eine Boulebahn entsteht Am Iltschen Hof. Foto: dpa/Felix Hörhager

Budberg In Budberg soll ein neuen Mehrgenerationenspielplatz gebaut werden, und zwar an der Straße Am Iltschen Hof im Neubaugebiet. Die Stadt Rheinberg möchte generationsübergreifende Aktivitäten fördern und zusätzliche Begegnungsorte für junge und ältere Menschen schaffen.

In Budberg geht es schon in dieser Woche los: Die bauausführende Firma Vornholt aus Borken beginnt mit den Neubauarbeiten. Auf einer Gesamtfläche von ca. 2000 Quadratmetern entsteht ein neuer Platz zum Spielen und Verweilen für Groß und Klein. Die Anlage soll eine schöne Möglichkeit für Bewegung und Spiel an der frischen Luft bieten.

„Vor allem Kinder aller Altersklassen können sich dort später auf unterschiedlichste neue Spielgeräte freuen“, teilte die Stadt jetzt mit. Zu den Spielgeräten zählen ein Spielschiff, eine Spielanlage, eine Tampenschaukel, eine Wasser- und Sandspielanlage und eine Balancieranlage. Hängematten, eine Boulebahn mit Tischgruppe, ein Treffpunkt mit Sonnensegel und ein Erlebnispfad sollen das tolle Angebot ab. Die Aufenthaltsflächen werden darüber hinaus mit neuer, an den Standort angepassten Begrünung, unter anderem durch zwei Bäume, die neu gepflanzt werden, sieben Großsträuchern, 70 Zwergsträuchern und Blumeninseln, mit Bänken und Mülleimern versehen. Darüber hinaus werden die Aufenthaltsflächen zusätzlich mit Bänken und Abfallbehältern möbliert.