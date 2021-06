Corona-Impfung in Alpener Betrieben : IMI impft zunächst rund 200 Leute

Alpen Erst am Montag kommt die zweite Lieferung – die Zahl der Dosen, die kommen, ist noch nicht bekannt. Neue Termine können erst am Dienstagmorgen gebucht werden. Wir beschreiben, wie’s läutf.

In monatelangem Pandemie-Management war es gelungen, das Coronavirus vor den Toren von IMI Norgren zu halten. Am Freitag ging das Unternehmen an der Bruckstraße den nächsten Schritt. Werksarzt Hans Feldhoff hat am Freitagnachmittag die ersten rund 100 Beschäftigten und ihre mit ihnen im selben Haushalt lebenden Angehörigen geimpft. Am Samstagnachmittag geht’s weiter. Wie viel Impfstoff in der kommenden Woche im Betrieb zur Verfügung steht, zeigt sich erst am Montag. „Dann erwarten wir die nächste Lieferung und können dann am Dienstagmorgen um 9.05 Uhr die nächsten Termine zur Vergabe freischalten“, sagte Werksleiter Torsten Norff.