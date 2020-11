Advent in Rheinberg : Gemeinsam auf dem Krippenweg

Rheinberg Ein Initiativkreis bittet Rheinberger, ihre Krippen im Advent zu präsentieren. Katholische Kirchengemeinde St. Peter, Evangelische Kirchengemeinde Rheinberg, Werbegemeinschaft Rheinberg, Stadtmarketing Rheinberg und Wirtschaftsförderung der Stadt machen mit.

Dort soll in den Adventswochen ein „Krippenweg“ entstehen, der mit verschiedenen Stationen einen Spaziergang durch die Straßen innerhalb der Wälle zu einem vorweihnachtlichen Erlebnis macht. Dabei ist die Mitwirkung vieler Rheinberger gefragt: Sie werden gebeten, ihre Krippe zur Verfügung zu stellen. Möglicherweise auch mit einer dazugehörigen ganz persönlichen Geschichte. Da es sich dabei um keinen Schönheitswettbewerb handelt, ist es völlig unerheblich, ob die Krippe groß oder klein, kunstvoll geschnitzt oder von Kinderhand gebastelt, ein Familienerbstück oder ein Verlegenheitskauf ist oder war. Jede Krippe und Krippengeschichte solle und dürfe für sich sprechen, sagen die Initiatoren der Aktion. Natürlich sollen alle Krippen-Exemplare angemessen präsentiert werden, und auch in diesem Punkt setzen die Organisatoren auf die Unterstützung der Rheinberger. Denn die Weihnachtsszenerien sollen nicht nur in den Schaufenstern der Geschäfte, sondern auch in den Fenstern von Privatwohnungen (an Innen- und Außenwall) zu sehen sein. Wer seine Krippe ausstellen möchte, kann sich unter Angabe der Krippengröße an den Pfarrer von St. Peter, Martin Ahls, per E-Mail unter ahls@bistum-muenster.de wenden. Auch wer sein Fenster oder seine Fensterbank als Ausstellungsort zur Verfügung stellen will, wird gebeten, sich an Pfarrer Ahls zu wenden, der allen Teilnehmern verspricht: „Alle Krippen werden rechtzeitig vor Weihnachten wieder zu ihren Besitzern zurückkehren und dann wieder ,zu Hause’ sein.“