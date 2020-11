Entwicklung der Pandemie im Kreis Wesel : Zwei weitere Corona-Tote in Dinslaken

Zwei weitere Corona-Tote in Dinslaken

Kreis Wesel Im Kreis Wesel hat sich die Zahl der Corona-Opfer auf 35 erhöht. Gestorben sind zwei Männer aus Dinslaken (75 und 46 Jahre). Der Kreis meldete am Dienstagmittag zudem ein Plus von 115 Neuinfektionen und einen Inzidenzwert von 110,2.

Die Corona-Zahlen im Kreis Wesel klettern weiter. Nachdem übers Wochenende 173 neu infizierte Personen zu registrieren waren, meldete die Kreisverwaltung für Dienstag, 3. November 2020, Stand 12 Uhr, 115 weitere nachgewiesene Fälle. Damit steigt die Gesamtzahl nun auf 2647. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert kletterte binnen 24 Stunden von 92,6 auf jetzt 110,2. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden.

Außerdem sind zwei weitere Todesopfer zu beklagen. Es handelt es sich um einen 75 und einen 46 Jahre alten Mann (ohne bekannte Vorerkrankungen) aus Dinslaken. Damit steigt die Zahl der in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorbenen Menschen im Kreis Wesel auf 35.

Von allen Corona-Erkrankten gelten heute 1573 als wieder genesen, 35 Menschen sind an oder mit der Infektion gestorben. Somit gibt es jetzt kreisweit noch 1039 aktive Fälle, also Menschen, die sich wegen einer nachgewiesenen Corona-Infektion in Quarantäne befinden.