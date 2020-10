Evangelische Kirchengemeinde Budberg : Sturmschäden an der Budberger Kirche behoben

Vom Hubsteiger aus wird an der Kirche gearbeitet. Foto: Heike Reiffen

Budberg An der Evangelischen Kirche in Budberg sind am Donnerstag Arbeiten an der Turmhaube durchgeführt worden. Bei einem Sturm vor zwei Wochen hatte sich eine ganze Reihe von Schieferschindeln gelöst.

Die Teile waren heruntergefallen, wobei zum Glück niemand verletzt wurde. Daraufhin blieb die Kirche erst einmal gesperrt.