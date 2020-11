Kriminalität in Alpen : Sprengung eines Geldautomaten in Veen verhindert

Nächtlicher Polizeieinsatz in Veen. Foto: dpa-tmn/Friso Gentsch

Alpen-Veen (bp) Ein hellwacher Zeugen hat in der Nacht auf Samstag in Veen offenbar die Sprengung eines Geldautomaten verhindert und die vermeintlichen Täter in die Flucht geschlagen. Wie die Polizei und die Feuerwehr am Sonntagmorgen berichteten, waren dem Zeugen gegen 4.30 Uhr vor der Filiale der Volksbank Niederrhein auf der Dorfstraße in Veen zwei verdächtige Gestalten aufgefallen.

