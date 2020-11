Kirchen in Alpen : Reformationstag in Pandemie-Zeiten

Gottesdienst mitten im Dorf: Mehr als 100 Gläubige kamen zum Reformationsgottesdienst im Kirchenzelt an der Burgstraße in Alpen. Die evangelische Kirche ist in diesen Pandemie-Tagen nur eine schöne Kulisse. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Alpen Mehr als 100 Gläubige kamen warm angezogen ins Alpener Kirchenzelt. Pastor Hartmut Becks stellte ein Papstwort ins Zentrum seiner Predigt. Er teilt dessen Kapitalismuskritik.

Es ist erst drei Jahre her, als die evangelischen Kirchen des Landes anlässlich des 500-jährigen Luther-Jubiläums bis auf den letzten Platz gefüllt waren. Dagegen musste ausgerechnet die älteste reformierte Kirche Deutschlands am Reformationstag leer bleiben. Stattdessen kamen mehr als 100 Gläubige ins offene Zelt und in die zusätzlich aufgebauten Pavillons zur Feier auf der Kirchenwiese – eingehüllt in Wintermänteln und mit Mund- und Nasenschutz.

Küster Manfred Küppers hatte rund ums Zelt Fackeln aufgestellt, um für festliche Atmosphäre zu sorgen. Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst vom Kirchenchor unter dem Dirigat von Lothar Rehfuß. Aber selbst das ansprechende Ambiente konnte nicht über die momentan alles bestimmende Sorge hinwegtäuschen. „Wir sind an unseren Grenzen. Ratlosigkeit und Ungewissheit sind kaum zu ertragen. Wir sehnen uns nach Erlösung, Freiheit und der Leichtigkeit des Lebens“, sagte Pastor Hartmut Becks, der den Reformationsgottesdienst mit Unterstützung seiner Frau, Pfarrerin Heike Becks, gestaltete.

Info Am Abend vor Allerheiligen Feiertag Den Reformationstag feiern evangelische Christen immer am 31. Oktober im Gedenken an die Reformation der Kirche durch Martin Luther.



Thesen Luther soll 1517 am Abend vor Allerheiligen 95 Thesen ans Portal der Schlosskirche Wittenberg geschlagen haben.

Hartmut Becks ist bekannt für seine Predigten, in denen er sich oft kritisch mit dem Zeitgeschehen auseinandersetzt und das offene Wort nicht scheut. Dass er seine Predigt ausgerechnet am Reformationstag mit einem Text von Papst Franziskus begann, verwunderte jedoch selbst regelmäßige Kirchgänger. Becks zitierte aus der Enzyklika „Fratelli tutti“, in der das katholische Kirchenoberhaupt das kapitalistische System grundsätzlich infrage stellt und den Glauben der Moderne, dass der Mensch mit Klugheit und technischen Mitteln letztlich alles lösen könne. Vor allem sehe der Papst den totalen Verfall von Mitmenschlichkeit und sozialer Verbundenheit, wenn alles nur noch rational betrachtet werde. Becks: „Franziskus hat gesagt: Wenn die Gesellschaft auf dem Kriterium des freien Marktes und der Leistung beruht, wird Geschwisterlichkeit zu einem allenfalls romantischen Wort.“ Die globale Covid-19-Pandemie habe aber das Bewusstsein geweckt, eine „weltweite Gemeinschaft in einem Boot zu sein“. Diese Aussage habe, der Alpener Pfarrer, für Unruhe gesorgt: „Seither knirscht es überall im Gebälk, nicht nur in der katholischen Kirche. Von allen Seiten hagelt es Kritik. Es gibt energischen Widerstand. Mit solch unbequemen Worten macht man sich heute eben keine Freunde.“ Becks hat die Worte Franziskus’ ganz bewusst gewählt. Er bezeichnete den Papst als einen an die Wurzeln des Evangeliums gehenden Reformer.

Pastor Hartmut Becks zitierte in seiner Predigt ein Papstwort. Er sagte, dass die weltweite Pandemie den Menschen Grenzen aufzeige. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Das Evangelium sei für ihn kein sozialpolitisches Programm, aber auch „kein weltfremdes Gesäusel“. Und genau darin seien sich Franziskus und Martin Luther „sehr ähnlich“. Beide seien Reformer, keine liberalen Sozialreformer, sondern ihnen gehe es um eine grundsätzliche Rückbesinnung auf das Evangelium und damit um die Frage, „woran ich wirklich mein Herz hänge.“