Ortsverband Rheinberg hat gewählt : Grüne setzen aufs Thema Verkehr

Rheinberg Der Rheinberger Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen hat einen neuen, größeren Vorstand gewählt. Dagmar Krause-Bartsch und Peter Mokros sind weiterhin Sprecher der Partei mit derzeit 48 Mitgliedern.

Der Ortsverband hat derzeit 48 Mitglieder. Weitere sollen hinzukommen, sagte Peter Mokros: „Wir wollen den Schwung der Kommunalwahl mitnehmen.“ In jedem Fall sollen die Mitglieder, die nicht durch Mandate oder Funktionen in die Parteiarbeit eingebunden sind, weiter bei der Stange bleiben. Mokros: „Wegen Corona sind Formate wie Filmabende und Diskussionen momentan nicht möglich. Deshalb werden wir jetzt über unsere Stadtnachrichten, über die Sozialen Medien und die Presse informieren.“ Auch sei geplant, Arbeitsgemeinschaften zu bestimmten Themen zu bilden. Neue Mitglieder seien immer willkommen, unterstreicht Niels Awater, der auf eine erfolgreiche digitale Zusammenarbeit in Corona-Zeiten verweist: „Wer neu ist und Interesse an der Arbeit der Grünen hat, kann gerne bei unseren Fraktionssitzungen dabei sein.“