Chor-Gemeinschaft in Rheinberg : Drei Engel für Da Capo: Chor beschenkt Mitglieder

Chor-Gemeinschaft in Rheinberg

Borth/Wallach Der Vorstand des Chores Da Capo sich etwas Besonderes ausgedacht. Mit viel Kreativität, Freude und Sorgfalt wurde für jedes der 60 Chormitglieder eine weihnachtliche Überraschung gepackt.

Am 28. Februar war für den Chor Da Capo Borth Wallach die Welt noch in Ordnung. An diesem Tag fand die Jahreshauptversammlung des Chores statt. Die Termine für das Jahr 2020 wurden bekanntgegeben: Auftritte bei Hochzeiten, Mitsingabende und auch das große Weihnachtskonzert im Dezember wurden besprochen. Doch es sollte wegen Corona alles ganz anders kommen.