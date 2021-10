Schulleben in Rheinberg : Klassentreffen nach 50 Jahren

Borth/Alpen Ehemalige Borther Hauptschüler trafen sich in der Alpener Burgschänke wieder.

Schüler der ehemaligen Gemeinschafts-Hauptschule Borth, die im Sommer 1971 ihre Schulzeit beendet haben und ins Berufsleben entlassen worden sind, sahen sich jetzt – nach 50 Jahren – in der Gaststätte Burgschänke in Alpen zum Klassentreffen wieder.

Da gab es viel zu erzählen. So erinnerten sich die ehemaligen Klassenkameraden daran, dass sie 1968 aus den Schulen in Borth, Wallach und Ossenberg in die neue Borther Hauptschule verlegt wurden. Die damals neu gebildete Klasse wurde von Lehrer Peter Pudlo unterrichtet und betreut. Ihm sei es in seiner unnachahmlichen Art zu verdanken, dass sich eine starke Klassengemeinschaft gebildet habe.