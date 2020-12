Bericht zur Haushaltssituation in Rheinberg : Stadt: Finanzielle Lage nicht ganz so düster wie erwartet

Rheinberg Die Haushaltslage der Stadt Rheinberg ist durch die Corona-Pandemie schlecht, aber nicht ganz so schlecht wie es erwartet worden war. Ein wesentlicher Grund ist, dass mehr Gewerbesteuereinnahmen fließen als erwartet.

Aktuell rechne sie mit 14,5 Millionen Euro, sagte Kämmerin Iris Itgenshorst in ihrem Bericht in der Ratssitzung. „Der leichte Anstieg im September ist auf Nachzahlungen aus Vorjahren zurückzuführen, die keine Auswirkungen auf die zukünftigen Jahre haben werden, so dass diese Einnahme einen Einmaleffekt darstellt“, sagte die Fachbereichsleiterin. Für das Haushaltsjahr 2020 hatte die Stadt mit Erträgen von 20 Millionen Euro gerechnet, zwischenzeitlich lautete die Prognose, dass nur rund die Hälfte an Gewerbesteuer im Stadthaus ankommen könnte.