Kabarett und Comedy in Rheinberg : Biggi Wanninger ist solo im Adler

Rheinberg-Vierbaum Kabarettistin Biggi Wanninger, bekannt als Sitzungspräsidentin der Kölner Stunksitzung, präsentiert am Freitag im Schwarzen Adler in Vierbaum ihr Programm „Solo“.

Die Kulturinitiative Schwarzer Adler kündigt die nächste Veranstaltung an. Am Freitag, 26. August, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) tritt Biggi Wanninger (Foto: Bruno Schmitz) mit ihrem Programm „Solo“ auf die Bühne. Biggi Wanninger steht nicht nur als Präsidentin der Kölner Stunksitzung auf der Bühne, sondern auch als Solokünstlerin. Mit ihrem komödiantischen Spiel und ihrer tollen Stimme präsentiert sie einen Abend mit rasanten Wechseln zwischen Kabarett, Comedy und Musik. Bissig, komisch, intelligent. Ob als Reiner Calmund, der die Beisetzung eines Fußballfans im Stil eines Fußballspiels auf WDR 2 live kommentiert oder als Trude Herr, die sich auf deftig komische Art über den Sexismus im Himmel aufregt – nie tappt sie in die Falle des Überzogenen. Der Selbstvermarktungsmaschine Heidi Klum wünscht sie zwar nicht die Pest an den Hals, aber Orangenhaut an die Oberschenkel, damit sie demnächst nur noch für „Valensina“ Werbung machen kann. Über ihre eigene Zukunft macht sie sich auch so ihre Gedanken. „Wird meine Rente reichen? Oder muss ich Gebiss-Sharing machen?“