Kabarett in Rheinberg : Gartengirls liefern grünen Humor im Schwarzen Adler

Sie wissen, wovon sie singen und erzählen: Anne Rixmann und Gabi Weiss sind echte Gartenfachfrauen. Foto: Veranstalter

Rheinberg-Vierbaum Anne Rixmann, bekannt aus der Kölner Stunksitzung, und Gabi Weiss erzählten im Schwarzen Adler in Vierbaum mit viel Witz von den Qualen und Wonnen im Beet.

Von Sabine Hannemann

Sie kamen, sprachen und genossen die gartengrüne Gemeinsamkeit mit ihrem Publikum. Liebe zum Garten und zum Gärtnern in der Saison verbindet. Anne Rixmann und Gabi Weiss als richtige Gartengirls schöpften aus dem Vollen unter dem neuen Terrassendach vom Schwarzen Adler.

Als Gartengirls in immer neuen Kostümen nahmen sie ihr Publikum mit auf eine Reise durch das Gartenjahr, erzählten von der Leidenschaft für die Beete und von kleinen Macken ihrer Gestalter. Der Kampf um ein kleines Stückchen Natur beginne bereits zum Jahreswechsel, meinte Anne Rixmann, die vielen Gästen aus der Kölner Stunksitzung bekannt sein durfte. Schauspielerin und Gartenfreundin Gabi Weiss habe dann bereits 150 Anzuchttöpfchen in Betrieb, die passend mit den ersten frühlingshaften Temperaturen in die große, weite Gartenwelt gepflanzt würden. Schwierig sei daher für sie der Silvesterabend, wenn Gäste Zigaretten im Jung-Porreetopf entsorgen wollten.

Die Gartengirls lieferten mit ihrem neuen Programm die passenden Kapitel in der „Sesshaftwerdung des Menschen“. Frauen seien die treibende Kraft am Beet gewesen, während der Mann noch nach Fleisch jagte. Der Unterschied zwischen den Geschlechtern sei bis heute geblieben, stellten sie fest. Männer liebten die anthropogene Vegetationsdecke – sprich den Rasen – samt aller Krach machenden Arbeitsgeräte, die es für die Pflege braucht. Frauen hingegen kümmerten sich um das Schöne, das Nahrhafte sowie das Mythische, beispielsweise die „luneare Aussaat“ nach Mondkalender. Frauen erfreuten sich über erstes zartes auskeimendes Grün. Männer zelebrierten ihre gestalterische Energie mit dem Sound des Sägeblattes unter lauter Rammstein-Musik.

Die Gartengirls schlüpften während ihrer „Analysen“ in verschiedene Rollen, erläuterten die Anfänge des Tulpenhandels in Amsterdam mit Finanzwetten auf die Zwiebel. Mit großen Rasenbelüfterschuhen demonstrierten sie, dass Gartenarbeit sich nicht von alleine mache. Gartencenter trumpften nicht mit konsequenten Hilfsstrategien auf, sondern „sind der Fressnapf für Schnecken“, so ihr Fazit. Die Bierfalle für Schnecken sei nur ein Beispiel. Braucht es für die gefräßigen Nacktschnecken eher den Taillenschnitt oder im Konfrontationskurs das gemietete Laufentenpaar? Ihr Perspektivwechsel sorgte für reichlich Lacher. Zu dem Zweck trugen sie Schneckenmützen mit Fühlern, schlüpften in die Rolle von zwei cleveren Kriechtieren, die über die Eigenarten der Menschen sinnierten.

Diese Dialoge waren herzerfrischend, trafen den Kern. So wie auch die Dialoge am Gartenzaun. In Vierbaum verzauberten die Gartengirls mit ihrem Auftritt ihr Publikum. Manch Gartenfan wird dabei sich und andere schonungslos wiedererkannt haben, wie an den Reaktionen zu merken war.

