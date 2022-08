Erzieherin der Stadt Rheinberg : Mit Kinderliedern in den Ruhestand

Vierbaum Erzieherin Karola van Ingen hat 33 Jahre im städtischen Kindergarten Vierbaum gearbeitet. Jetzt ist sie im Rahmen einer schönen Party in den Ruhestand verabschiedet worden.

Wie sehr Karola van Ingen wertgeschätzt wird, brachten ihre Kolleginnen – allen voran Antje Malonek, die jetzige Leiterin des Kindergartens Vierbaum – und Bürgermeister Dietmar Heyde in ihren Abschiedsreden zum Ausdruck. Die Pensionärin hat viele Pläne. So will sie viel mit ihren Enkelkindern unternehmen und mit ihrem Mann Reisen im Wohnmobil machen. Viele gute Bücher warten darauf, von ihr gelesen zu werden. Und sie freut sich auf mehr Zeit in der Natur und für ihr Hobby, dem Bogenschießen.