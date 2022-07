Kulturszene in Rheinberg : Die Gartengirls wissen: „Man muss Pflanzen auch zuhören“

Vierbaum „Es genügt nicht, mit den Pflanzen zu sprechen.“ Zwei bekannte Gartenfachfrauen geben im Schwarzen Adler in Vierbaum Ratschläge zum besseren Gedeihen.

Schon die alten Chinesen wussten: „Das Leben beginnt an dem Tag, an dem man einen Garten anlegt.“ Rixmann und Weiss haben es getan. Seit über 20 Jahren sind sie „Die Gartengirls“. Sie wissen, wovon sie singen und erzählen. Vom Kampf und der Leidenschaft im Wechsel der Jahreszeiten. Was im Frühjahr mit dem Krokus scheinbar harmlos beginnt, kann schon wenige Wochen später in einer furchtbaren Schneckenplage enden. Qualen und Wonnen im Garten ziehen sich durch die Jahrhunderte. Die grünen Wege sind verschlungen und voller Überraschungen. So wie das Leben.