Sieger unter 13 Aspiranten : Karnevalspräsident ist König von Veen

Alpen Simon Lutter (32) holt bei der Schützenbruderschaft St. Nikolaus den Vogel von der Stange und macht seine Freundin Nesrin Biricik zur Königin. Der Sozialarbeiter hat sich gegen ein Dutzend Mitbewerber um den Thron durchgesetzt.

Am Sonntagnachmittag fand im fahnengeschmückten Veen beim Schützenfest das große Preis- und Königsschießen statt. Zum Antreten hatten sich 165 Schützen der Bruderschaft eingefunden. Nach einer Andacht in der Kirche St. Nikolaus marschierten die Kompanien zu den Klängen des Tambourkorps bei herrlichstem Sonnenschein zum Schützenplatz. Dort angekommen, bewunderten die Schützen zunächst den vom Schützenbruder Mathias Buckstegen erschaffenen Vogel und schworen sich dann dennoch darauf ein, diesem Prachtexemplar möglichst schnell den Garaus zu machen.

So geht’s weiter Samstag und Sonntag, 27./28. August, ist Kirmes im Krähendorf. Samstag ist um 6 Uhr Wecken durchs Tambourcorps. Um 16.15 Uhr ist Antreten zum Umtrunk beim König, ehe nach der Parade (18 Uhr) am Sportplatz um 19.30 Uhr der Krönungsball beginnt. Sonntag ist Familientag. Höhepunkt: Um 16 Uhr zeigt sich, ob Brudermeister Aloys van Husen seine Wette gegen das Dorf gewinnt. Finale ist Montag beim Dämmerschoppen.

Nach einem spannenden Preisschießen schritt Brudermeister Aloys van Husen am frühen Abend zum mit Spannung erwarteten Moment mit dem Kommando „Königsaspiranten vortreten!“ Doch die Bruderschaft ließ den Brudermeister zunächst mächtig schwitzen. Keiner wollte so recht aus der Deckung und nach vorne marschieren.

Irgendwann war’s dann doch so weit. Mit Niklas Ingenerf und Florian Cronenbruck traten zwei mutig Männer aus der Menge, um das königlich Werk zu einem guten Ende zu bringen. Dann war das Eis gebrochen. Insgesamt freute sich der der stolze Brudermeister mit dem ganzen Krähendorf über 13 Aspiranten, die in den finalen Wettkampf um den Königstitel der St.-Nikolaus- Schützen einstiegen.

Bei jedem fallenden Span erklang ein Raunen und Applaus an der Vogelstange. Alle Schützen und auch die Zuschauer hatten sichtlich Spaß am begeisternden Wettkampf der 13 Schützen. Darunter auch Simon Lutter (32), der sich nicht lumpen lassen wollte, nachdem sein bester Kumpel, Heinz Bemong jr, ins Finale eingestiegen war. „Ich hab‘ mir gedacht: Das sind so viele, da kann nix passieren“, erzählte der 32-jährige Sozialarbeiter beim Jugendamt in Geldern.