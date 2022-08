Armut in Rheinberg​: Kindertafel serviert Mittagessen im Bus

Rheinberg Der Verein „Klartext für Kinder – Aktiv gegen Kinderarmut“ engagiert sich nun auch in Rheinberg. Ab sofort gibt es für Jungen und Mädchen aus finanziell schwachen Familien montags in der Reichelsiedlung eine gesunde Mahlzeit.

Projektleiterin für Rheinberg wird Monika Giesen sein. Die Alpsrayerin war bis vor rund zwei Jahren Fachbereichsleiterin Jugend und Soziales bei der Stadt Rheinberg, sie weiß also, wo es in Rheinberg in sozialer Hinsicht brennt. „Ich engagiere mich jetzt ehrenamtlich, weil ich die Arbeit von Klartext gut und wichtig finde“, sagte sie am Montag. In der Anfangszeit werden sie und ihre Mitstreiter von Reiner Sonntag in die Arbeit eingewiesen. Das läuft so: Der Bus parkt vor der Begegnungsstätte. Die Reichelsiedlung wurde ausgewählt, weil es in dem Quartier mit hohem Migrantenanteil besonders viele Menschen gibt, die in finanzieller Hinsicht keine großen Sprünge machen können und oft das Geld für ein auskömmliches Mittagessen fehlt. Die Kinder müssen sich nicht anmelden, müssen auch keinen Nachweis vorlegen, sie steigen einfach vorne in den Bus ein, waschen sich an einem Waschbecken die Hände, rücken vor bis zur Ausgabestelle und können dann in dem rollenden Kinder-Restaurant an einem der sieben Tische Platz nehmen und es sich schmecken lassen. „Es gibt auch Nachtisch für die Kinder“, sagte Reiner Sonntag. Nudeln, Reis oder Kartoffeln, Fleisch, Gemüse und Saucen werden beim Christlichen Jugenddorfwerk (CJD) auf dem Eurotech-Gelände in Moers zubereitet und in Warmhalteboxen nach Rheinberg gefahren. Was übrig bleibt, geht sofort an andere caritative Einrichtungen. Sonntag: „Wir werfen nichts weg.“