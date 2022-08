Veranstaltungen im To Hoop in Rheinberg : Musik aus Mittelerde und Kabarett aus der Jetzt-Zeit

Die Gruppe Faeland lässt sich vom Schriftsteller J.R.R. Tolkien beeinflussen. Foto: Veranstalter

Rheinberg-Alpsray Das To Hoop im Rheinberger Stadtteil Alpsray hat am Wochenende zwei Gäste: am Freitag die niederrheinische Rockband Faeland, am Samstag die bekannte Kabarettistin Barbara Ruscher.

Freitag, 12. August, 19 Uhr Die niederrheinische Tolkien- und Mystic-Rock-Band Faeland spielt im To Hoop in Alpsray, Alpsrayer Straße. Die Band stellt ihr Album „Seasons and mysteries“ vor. Karten gibt es im Vorverkauf ab 16,40 Euro, es gibt sie auch an der Abendkasse. Faeland spielt Kompositionen mit Texten in Tolkiens Kunstsprachen Sindarin und Quenya (Elbische Sprachen), häufig in Kombination mit Englisch, dazu instrumentale Arrangements mit japanischen Koto-Harfen, Shakuhachi-Flöten, Pipa-Lauten, der Erhu-Geige und der Taiko-Drum, analogen Synthies, Hammond-Orgel und Mini-Moog sowie Gesängen – Musik aus Mittelerde.

Die Kabarettistin Barbara Ruscher gastiert in Alpsray. Foto: Guido Schröder/Guido Schroeder

Samstag 13. August, 19 Uhr Scharfzüngig, intelligent, aber charmant hinterfragt Kabarett-Lady Barbara Ruscher bei ihrem Auftritt im Biergarten des To Hoop in Alpsray den Selbstoptimierungswahn unserer Gesellschaft und ist dabei immer eine Spur voraus. Ruscher regt sich auf. Über finanziell ausufernde Kindergeburtstags-Event-Rankings, über Raser, die ihren Wettbewerb ohne Rücksicht auf Verluste austragen. Bekannt aus zahlreichen Kabarett- und Comedysendungen, bleibt sie ihrem Mix aus Kabarett, entlarvender Comedy und komischen Songs am Klavier treu. Karten gibt es ab 23 Euro im Vorverkauf und an der Abendkasse.

