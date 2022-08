Bagger kappte Leitung : Teile von Rheinberg 40 Minuten ohne Strom

Rheinberg Weil ein Bagger bei Bauarbeiten versehentlich eine Leitung durchtrennte, fiel in Teilen von Rheinberg am Dienstag, 23. August, der Strom aus. Mittlerweile ist die Versorgung wieder hergestellt.

In der Rheinberger Innenstadt ist am Mittag für rund 40 Minuten der Strom ausgefallen. Von etwa 12.35 Uhr bis 13.15 Uhr ging nichts mehr, auch das Internet war betroffen. Wie eine Sprecherin des Energieversorgers Westnetz auf Nachfrage der Redaktion sagte, habe ein Bagger bei Bauarbeiten versehentlich eine Versorgungsleitung gekappt, dadurch seien 29 Verteilerstationen ausgefallen. Wie viele Anschlüsse insgesamt betroffen waren und in welchen Bereichen, konnte die Sprecherin nicht sagen. Mitarbeiter von Westnetz haben die Leitung im ersten Schritt umgeschaltet und haben sich anschließend daran gemacht, das defekte Kabel zu reparieren.