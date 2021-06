Freizeitanlage in Rheinberg : Die Kletterfelsen am neuen Pumptrack stehen schon

Die Kletterfelsen am neuen Pumptrack stehen schon

Freizeitanlage in Rheinberg

Die Firma Lausitzer Felsenmanufaktur hat die Kletterfelsen in Rheinberg errichtet. Foto: Uwe Plien Foto: Uwe Plien

Rheinberg In Rheinberg auf einem alten Bolzplatz entsteht eine Pumptrack-Anlage. Dazu gehören auch Kletterfelsen, die jetzt errichtet worden sind.

Am Anfang ging es enorm schnell mit dem Bau des Pumptrack, also mit der Hügelstrecke auf dem alten Bolzplatz an der Rheinberger Tennishalle zwischen Fossa, Günter-Rehse-Weg und Friedrich-Stender-Weg. Dort sollen ab dem Spätsommer, wenn hoffentlich alles fertig ist, BMX-Radler, Skateboarder und Inliner ihre Runden drehen. Doch als die Strecke erkennbar war, wurden die Arbeiten zunächst eingestellt.