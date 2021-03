Sportanlagen in Düsseldorf : SPD/Volt fürchtet einen „schwarz-grünen Sportstillstand“

Sportanlagen in Düsseldorf

Die Pumptrack-Anlage in Mörsenbroich wird sehr gut von Jugendlichen angenommen. Eine ähnliche Anlage wird nun auch in Heerdt entstehen. Foto: Julia Brabeck

Düsseldorf Der Bau dreier multifunktionaler Spielflächen auf der Anlage des DSV 04 Lierenfeld verzögert sich weiter. CDU und Grüne meldeten Beratungsbedarf an. Lob gab es im Sportausschuss für neue Sportmöglichkeiten in der Freizeitanlage und im Rheinpark Heerdt.

Der DSV 04 Lierenfeld muss sich weiter gedulden, bis auf der Bezirkssportanlage das Tennenfeld in eine multifunktionale Sportfläche umgewandelt wird. CDU und Grüne meldeten im Sportausschuss Beratungsbedarf an, sodass der Punkt in die nächste Sitzung im April geschoben wurde.