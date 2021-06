Bei Bauer Barten vom Heesenhof : In Budberg beginnt die Erdbeerernte

Rheinberg-Budberg Bei Landwirt Henning Barten vom Heesenhof kann man auch selbst pflücken. Ab Mittwoch werden die Früchte auf zwei Hektar Acker an der Raiffeisenstraße geerntet.

Am Mittwoch geht es los: Auf den Feldern am Budberger Heesenhof an der Raiffeisenstraße beginnt die Erdbeerernte. Landwirt Henning Barten ist froh: „Es wird höchste Zeit, denn wir hängen schon 14 bis 16 Tage hinterher, normalerweise beginnt die Ernte schon um den 25. Mai.“ In diesem Jahr sorgte das lange Zeit kühle und nasse Wetter für eine deutliche Verzögerung.

Anders als beim Spargel, für den der St.-Johannistag am 24. Juni eine vorgegebene Frist markiert, verkürzt sich die Erntezeit für Erdbeeren allerdings nicht wesentlich. Es rutscht einfach alles weiter nach hinten. „Aber natürlich können wir jetzt nicht bis Oktober Erdbeeren pflücken“, stellt Henning Barten klar. „Es ist allerdings so, dass die frühen und die späten Sorten zeitlich näher aneinander rücken.“

In etwa 14 Tagen beginnt die Himbeerernte auf den Heesenhof-Feldern, auch dabei kann man sich zwischen Selbstpflücken und fertig abgewogener Ware entscheiden. Henning Barten: „Bald kommen auch Kirschen, die lassen wir allerdings nur von unseren Leuten pflücken.“ Auch Grünspargel hat der Landwirt im Angebot. Verkaufsstände hat er an der Raiffeisenstraße und in Homberg an der Rheindeichstraße (Verbandsstraße, gleich am Rhein).