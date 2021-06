Verkehrsunfall in Alpen : Behörden wollen Ortstermin an der Crash-Kreuzung

Es war am Freitag nicht das erste Auto, das im Vorgarten an der Winnenthaler Straße 31 gelandet ist (Archiv). Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Alpen An der Kreuzung von Winnenthaler Straße, Dickstraße und Unterheide hat es schon oft Unfälle gegeben, allein zwei in den vergangenen Wochen. Nun stimmen die Behörden einen Ortstermin ab, um mögliche Maßnahmen zu erörtern.

Der jüngste Unfall auf der Kreuzung von Winnenthaler Straße mit Dickstraße/Unterheide in Veen bringt Bewegung in die Betrachtung der Behörden. Wie die Redaktion auf Nachfrage aus dem Rathaus in Alpen erfuhr, wird es noch in diesem Monat einen Ortstermin der Unfallkommission geben, um den anerkannten Unfallhäufungspunkt erneut in Augenschein zu nehmen und mögliche Maßnahmen zu erörtern, wie sich Gefahrenpunkt entschärfen ließe.