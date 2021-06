Aktion in Rheinberger Chemiewerken : Auch Solvay und Inovyn impfen

Rheinberg Die beiden Rheinberger Chemiewerke bekamen erstmals 36 Dosen für ihre insgesamt rund 800 Mitarbeiter. In der nächsten Woche will der Arbeitsmedizinische Dienst weitermachen.

In den Chemieunternehmen Solvay und Invoyn sind in einer gemeinsamen Aktion am Dienstag die ersten der insgesamt rund 800 Mitarbeiter gegen das Corona-Virus geimpft worden. Den Unternehmen seien 36 Dosen Biontech zur Verfügung gestellt worden, sagte Solvay-Sprecherin Julia von Lehmden: „Es waren 60 bestellt, aber es ist nun einmal so, dass es momentan sehr schwierig ist, an Impfstoff zu kommen.“