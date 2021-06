Awo-Beratungsstelle für Paare und Familien in Rheinberg : Es geht immer um das Wohl der Kinder

Gisela Török (links) und Annemarie Schweighofer-Brauer von der Awo-Beratungsstelle in Rheinberg helfen Paaren, Familien sowie Kindern und Jugendlichen, die unter der Trennung der Eltern leiden. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Die Beratungsstelle für Paare und Familien des Awo-Kreisverbands Wesel hat sich personell verändert und kehrt nach Corona wieder zur alten Arbeitsweise zurück. Beratung und Mediation finden in Rheinberg in der Alten Kellnerei statt.

Von Uwe Plien

Die Beratungsstelle für Paare und Familien des Awo-Kreisverbands Wesel in Rheinberg kehrt allmählich zum Normalbetrieb zurück. Corona hatte auch dort alles durcheinandergewirbelt. „Seit rund sechs Wochen können wir Menschen, die unsere Arbeit in Anspruch nehmen, wieder persönlich in unseren Räumen in der Alten Kellnerei am Innenwall empfangen“, erzählt Gisela Török, seit 20 Jahren in der Beratungsstelle tätig. „Vorher haben wir, seit Herbst, alles online gemacht.“ Gespräche über den Computer soll es auch weiterhin geben, aber doch eher im Ausnahmefall. „Das ist nicht das gleiche“, unterstreicht Annemarie Schweighofer-Brauer.

Die Österreicherin aus der Nähe von Innsbruck hat Anfang dieses Jahres Anne Bell abgelöst, die sich beim Awo-Kreisverband nun um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert. Schweighofer-Brauer hat sich trotz der widrigen Umstände durch die Pandemie gut eingearbeitet. Seit November 2017 arbeitet sie für die Awo, hat sich um Inklusion gekümmert und war seit Anfang 2019 im Psychosozialen Zentrum für Flüchtlinge in Moers zuständig.

Info Von montags bis freitags erreichbar Kontakt Die Beratungsstelle für Paare und Familien befindet sich in der Alten Kellnerei, Innenwall 104, in Rheinberg und ist erreichbar von montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr, telefonisch unter 02843 959776 oder per E-Mail ([email protected]). Ansprechpartnerinnen sind Gisela Török und Anemarie Schweighofer-Brauer. Weitere Infos unter www.awo-kv-wesel.de.

Qualifiziert ist sie als psychologische Beraterin und Gestalttherapeutin. Anders als Gisela Török arbeitet sie auch als Mediatorin. Was so viel bedeutet wie: „Menschen, die sich in unlösbar erscheinenden Konflikten verheddert haben“, werden bei der Konfliktlösung begleitet. Annemarie Schweighofer-Brauer: „Ich setze die Strukturen für das Gespräch zwischen Partnern, die sich trennen wollen oder bereits getrennt sind. Ich gebe gewissermaßen die Leitplanken vor.“

Ob Mediation oder Beratung, bei der die Fachfrauen auch eigene Vorschläge zur Hilfe mit einbringen – immer haben sie das Wohl der Kinder im Blick. „Meistens geht es um Dinge wie Umgang, Betreuung oder Sorgerecht. Oft werden sich die Eltern nicht einig“, sagt Gisela Török. „Sie sollen lernen, miteinander zu kommunizieren, aber nicht über die Köpfe der Kinder hinweg.“ Denn die kommen sonst schnell zu dem Trugschluss, dass sie Schuld an der Trennung der Eltern tragen.

Gibt es Probleme in Ehen und Familien, landen die Väter und Mütter meist irgendwann beim Jugendamt oder beim Familiengericht, wo man ihnen empfiehlt, eine Beratungsstelle aufzusuchen. „Freiwillig, hier wird niemand zu etwas gezwungen“, sagt Annemarie Schweighofer-Brauer. Und wenn die Menschen aus Kommunen des Kreises ohne eigenes Jugendamt oder aus Rheinberg kommen, müssen sie für die Inanspruchnahme der Hilfe nichts bezahlen.“ Oftmals sind sie dankbar, denn: „Menschen, die zu uns kommen, haben so eine Not, dass sie froh sind, wenn ihnen jemand zuhört“, sagt Schweighofer-Brauer. Der Verlauf sei ganz unterschiedlich. Manche Paare kommen mit einer konkreten Frage, bei der sie Hilfe brauchen, andere benötigen mehrere Sitzungen, die jeweils 90 bis 120 Minuten dauern – und sitzen nach einem halben Jahr mitunter wieder in der Alten Kellnerei.

Die vor 30 Jahren gegründete Awo-Beratungsstelle hat auch 2020 im Corona-Jahr mehr als 300 Beratungskontakte verzeichnet. Es gibt Beratung und Therapie für Familien, Beratung für verheiratete und unverheiratete Paare ebenso wie für Jugendliche und Kindern aus Trennungsfamilien. Letztere können seit 15 Jahren auch Gruppen besuchen.