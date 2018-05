Rheinberg: Post-Filiale wird nun auch eine Lotto-Annahmestelle

Rheinberg Angebot an der Orsoyer Straße wird erweitert.

Die Post-Filiale an der Orsoyer Straße 3 in der Rheinberger Innenstadt wird zusätzlich eine Lotto-Annahmestelle. Ab Dienstag, 5. Juni, kann man bei Inhaber Albert Mehmeti und seinen vier Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen das Glück herausfordern und auf den ganz großen Gewinn hoffen. "Seit Frau Lorkowski ihre Lotto-Annahmestelle an der Gelderstraße in der Fußgängerzone aufgegeben hat, gab es in der Innenstadt nichts mehr", sagt Mehmeti.