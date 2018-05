Rheinberg : Paus: Der verkaufte Wald in Orsoyerberg bleibt auch Wald

Rheinberg Das Wäldchen in Orsoyerberg hat nun auch eine politische Dimension. Die Grünen hatten das Thema gestern Abend im Bau- und Planungsausschuss auf die Tagesordnung befördert. Ihr Sprecher Jürgen Bartsch stellte konkrete Fragen: Gibt es eine Bauvoranfrage für die 5,6 Hektar große Waldfläche am Siedlerweg, die vom Kommunalen Wasserwerk an einen privaten Käufer gegangen ist? Gibt es Nutzungsideen? Ist der Antragsteller identisch mit dem neuen Eigentümer? Und: Warum hat die Verwaltung, der man das Grundstück ebenfalls zum Kauf angeboten hat, nicht die politischen Gremien informiert? Schließlich gehe es dort um eine ökologisch bedeutende Fläche in einer an Wald armen Stadt. Ob es in der Verwaltung an Sensibilität fehle, fragte Bartsch. Das ließ Beigeordneter Dieter Paus natürlich nicht auf sich sitzen. Ja, es habe eine Bauvoranfrage gegeben, sie sei vor der Veräußerung des Grundstücks Ende 2017 eingegangen, sei Anfang des Jahres ruhend gestellt und gestern zurückgezogen worden. Ob der Antragsteller der neue Eigentümer gewesen sei, behielt Paus für sich. Aber er legte sich fest, was den Schutzstatus des Areals angeht: "Die Fläche ist im Landschaftsplan, der Satzungscharakter hat und damit Ortsrecht ist wie ein Bebauungsplan, als Wald eingetragen. Es gibt dort zwei schützenswerte Biotope, somit ist eine Umwidmung gar nicht möglich. Auf dieser bedeutenden Fläche ist nichts anderes möglich als Wald." Was die Einbeziehung der Politik in die Vorgänge angehe, so sagte Paus, die Zuständigkeitsordnung lege genau fest, wann der Bauausschuss zu beteiligen sei - "in diesem Falle nicht".

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Luise Theile (Grüne) beklagte, dass die beiden in die KWW-Gesellschafterversammlung entsandten Ratsleute Brigitte Devers (CDU) und Heinz-Jürgen Scherhaag (SPD) nicht die übrigen Fraktionen über den geplanten Waldverkauf informiert hätten. CDU-Fraktionschef Erich Weisser bat darum, keine Gerüchte zu streuen. Zwei Mitglieder seiner Fraktion seien in Zusammenhang mit dem Verkauf ins Gerede geraten. Er habe nach Prüfung aller ihm zugänglichen Quellen zwar "unglückliche Abläufe" festgestellt, aber keine strafrechtlich relevanten Punkte. Weisser: "Ich konnte keine Verfehlungen erkennen."

(up)