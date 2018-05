Rheinberg : Fronleichnamsprozessionen morgen in Rheinberg

Rheinberg Morgen finden Fronleichnamsprozessionen statt. Der Zugweg (St. Peter Rheinberg/St. Marien Budberg und St. Anna) ist: 10 Uhr Festmesse in St. Peter, ab ca. 10.45 Uhr Prozession, Kirche St. Peter, (1. Altar), dann bis zum Pflegezentrum Am Wiesenhof, (2. Altar) zurück, über den Wall bis gegenüber Café Sahnehäubchen, (3. Altar) weiter bis Außenwall, gegenüber dem Caritas-Haus am Außenwall, (4. Altar) in die Orsoyer Straße bis zur St.

-Peter-Kirche. Nach der Prozession ist ein Beisammensein am Pfarrheim geplant. Fronleichnamsprozessionen gibt es auch in Orsoy, Ossenberg und Borth. Der Zugweg in St. Nikolaus Orsoy: 9.30 Uhr Messe am St.-Nikolaus-Kindergarten, Open Air ab ca. 10.15 Uhr, Prozession Kindergarten St. Nikolaus (1. Altar) bis zur Evangelischen Kirche, (2. Altar), weiter über die Egerstraße zur Grundschule, (3. Altar) weiter über den Rheindeich bis zum Pfarrheim St.

Nikolaus Altes Zollhaus (4. Altar). Der Zugweg (St. Mariä Himmelfahrt, Ossenberg/St.Evermarus, Borth) ist: 9 Uhr Festmesse auf dem Schlosshof, Ossenberg Open Air, ab ca. 9.45 Uhr Prozession Schlosshof, Ossenberg (1. Altar), über Schlossstraße zur Schlosskapelle (2. Altar) weiter über die K14 zum Dorfplatz (3. Altar) Überquerung der Kirchstraße zur Kirche St. Mariä Himmelfahrt (4. Altar).

(RP)