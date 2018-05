Alpen : Pfadfinder-Jubiläum in "Nepicks Garten"

Alpen Am Fronleichnamstag beginnt am Fuße des Schmuhlsbergs ein viertägiges Zeltlager. Für Samstag ist die Öffentlichkeit eingeladen zu schauen, was aus dem Obstgarten geworden ist, den Maria Nepicks dem Stamm St. Ulrich überlassen hat.

Wenn der Pfadfinderstamm St. Ulrich jetzt in "Nepicks Garten" zu Füßen des Schmuhlsbergs 25-jähriges Bestehen feiert, feiert er im Grunde eine Wiedergeburt. Denn es gab von 1950 an bereits einen Vorläufer. Dem ging allerdings Ende der 60er Jahre die Luft aus. 1993 aber versammelten Kaplan Weidemann und Wolfgang Scheerer knapp 30 Kinder um sich und knüpften mit Wölflingen und Jungpfadfindern (Juffis) an die alte Tradition an.

Mit Erfolg. "Das Angebot stieß auf reges Interesse. Es kamen weitere Gruppen hinzu, so dass schnell das ganze Spektrum an Altersgruppen abgedeckt werden konnte", sagte Kalli Pieper, Vorsitzender des 1996 gegründeten Fördervereins mit dem sperrigen Namen "Georgswerk der Pfadfinder St. Ulrich". Der sorgte im Hintergrund für die materiellen Grundlagen, für das Gedeihen des jungen Stammes.

Und eine Initiative sorgt gleichsam als nachhaltiger Wachstumsbeschleuniger bis heute für Zulauf. Die Förderer hatten ein Auge auf den Obstgarten der Familie Nepicks geworfen, nachdem es im Pfarrheim St. Ulrich schnell zu eng geworden war. "Pfadfinder müssen raus in die Natur", so Pieper. Man habe nicht viel Überredungskunst benötigt.

Maria Nepicks habe der Gedanke, den Pfadfindern das herrliche Fleckchen Erde am Fuße der Lindenallee zu überlassen, gleich sehr gefallen. "Sie hatte ein großes Herz für junge Menschen", sagt Pieper. Die vor zwei Jahren verstorbene, aber unvergessene Gastwirtin überließ den Pfadis den Garten für einen symbolischen Mietzins von einem Euro. Klar, dass der Garten, den die inzwischen mehr als 100 Pfadis das ganze Jahr über für Aktivitäten nutzen, ihren Namen trägt. Es braucht immer wieder Leute, die sich engagieren und Verantwortung übernehmen. "Gruppenleiter sind ein rares Gut", sagt der Förderer.



Hier feiern die Pfadis am Samstag ihr Stammesjubiläum mit einem viertägigen Lager, das an Fronleichnam beginnt. Für Samstag, 2. Juni, ist jeder in "Nepicks Garten" zur öffentlichen Jubiläumsfeier eingeladen. Das Programm beginnt um 15 Uhr mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen. Gegen 15.30 Uhr begrüßen Anja Frings, Benjamin Schellen und David Laudano vom Stammesvorstand die Gäste, darunter auch Bürgermeister Thomas Ahls. Kalli Pieper richtet als Vorsitzender des Fördervereins einige Worte an Jubiläumsstamm und Festgäste.

Nach den Ansprachen bleibt reichlich Gelegenheit, die Lageratmosphäre auf dem Gelände zu genießen, sich das dort Geschaffene anzuschauen. Die "Ehemaligen" werden sicher in Erinnerungen an das eine oder andere Erlebnis rund um die Pfadfinderei schwelgen. In der Jurte wird an die 25 Jahre des aktuellen Stammes aber auch an den Vorläufer erinnert.

Ein erfahrener Imker erzählt Wissenswertes über seine Bienen. Kräftige Kaltblüter rücken auf dem angrenzenden Waldstück Holz. Um 18.30 Uhr beginnt in "Nepicks Garten" ein von den Pfadfindern mitgestalteter Freiluftgottesdienst. In den Abendstunden wird der Holzkohlengrill befeuert. Mit Musik, Cocktails und guter Laune wird weiter geplaudert und gefeiert. Jubiläumsmotto: "Ein Stamm - eine Richtung."

Besuchern mit Auto wird empfohlen, die Parkplätze Adenauerplatz und Willy-Brand-Platz zu benutzen.

