Rheinberg : Ich mag Musik nur, wenn sie laut ist

Postpunk: Die Band "Naechte" war aus München nach Rheinberg angereist und sorgteauf der Zuff-Bühne für tolle Stimmung. Foto: Fischer

Rheinberg Gelungene Premiere mit acht Gruppen. Hardcore-und Punkbands sorgten im Jugendzentrum Zuff für gepflegte Lautstärke und gute Stimmung. Veranstalter sind mit 80 zahlenden Gästen ganz zufrieden. Neuauflage in 2019 geplant.

Acht Bands am Stück - so etwas hatte es im Jugendzentrum Zuff in dieser Form lange nicht gegeben. Zum ersten Resistance-Festival waren nicht nur Musiker aus der Region gekommen, sondern mit der Postpunk-Band "Naechte" auch eine Formation aus dem Süden der Republik - aus München.

Mastermind hinter dem Ganzen war der 24-jährige Rheinberger Schlagzeuger Jan Mülheims, der an diesem Tag selbst in zwei Bands - "Remained" aus Köln und später "Allgemeines Denkvermögen" aus Rheinberg - mit am Start war. "Die Idee war, mal so 'n Tagesfestival zu machen - auch mit Bands von außerhalb - und dabei Punk und Hardcore miteinander zusammenzubringen", erklärte er und beschrieb, warum das auch Sinn ergibt. "Es gibt da in großen Teilen die gleiche Fanbase, aber eben meistens nur Hardcore- oder nur Punk-Veranstaltungen. Und da driftet das Ganze eben sehr auseinander."

Das Zuff hat den Ansatz gern mit unterstützt. "Wegen dem guten Wetter waren schon früh viele mit dem Skateboard hier unterwegs und ab 14 Uhr beim Einlass da", freute sich Zuff-Chef Sebastian Sturm über eine mit gut 80 zahlenden Gästen ordentliche Resonanz.

Und er fand die "total entspannte Atmosphäre" angesichts des guten Wetters und wenig betrunkener Leute sehr angenehm.

Das Zuff hatte für Verpflegung und Catering gesorgt. Eines überraschte ihn angesichts der guten Reaktion auf Falafel mit Sauce dann aber doch: "Die Punk-Szene isst mittlerweile vegetarisch - oder sogar vegan." Den musikalischen Auftakt lieferte die Nettetaler Formation In Welten mit gepflegten Punkt und Post-Hardcore-Sound. Im Anschluss daran gab die "Hinterland"-Combo "Hostile" mit Musikern aus der Region ihre Aufwartung im Konzertsaal, wo dann auch ein kleines Merchandising aufgestellt war.



Bei "Remained" aus Köln wirkten Jan und sein Bruder Till mit: "Das ist schön für mich, weil ich viele bekannte Gesichter sehe - ist ein bisschen wie Familienfeier", sagte der 22-jährige Till. Er fand es im Saal schon "sehr warm, aber das ist der gute Saunaeffekt, wo ich kaum Sport mache", fügte er mit einem Schmunzeln an.

Etwas melodischer kam die Hardcore-Musik der Kölner Band "Up North" rüber, ehe eine Pause den Anwesenden die Chance gab, bei den sommerlichen Temperaturen draußen etwas Luft zu holen. "Ursprünglich wollten wir das mal im Café machen. Da ging das wegen der Lüftung aber gar nicht", konstatierte Jan Mülheim.

Zum Auftakt des zweiten Teils durften dann die Rheinberger Lokalmatadore der Combo "Allgemeines Denkvermögen" auf die Bühne. "Die Idee hier ist supergeil. Aber es sind leider zu wenig Leute da." Der Rheinberger Michael Wardatzki war mit seinen Kumpels aus einem besonderen Grund da. "Unser Handball-Kollege "Pümpel" spielt bei der Band. Ohne den im Tor hätten wir das mit dem Aufstieg mit der HSG Alpen/Rheinberg nie geschafft." Wardatzki und sein Ossenberger Vereinskamerad Jan Kugler hatten sichtlich ihren Spaß bei der klar strukturierten, nach vorne gehenden Punk/Hardcore-Musik der Band ihres Freundes.

"The Pariah" aus Bottropp bereiteten dann den Boden für die Münchener Gäste, die trotz der langen Anfahrt mit ihrem Postpunk gute Stimmung verbreiteten. Gegen halb elf endete das erste lange Zuff-Hardcore/Punk-Festival.

Zuff-Chef Sturm und Organisator Jan Mülheims zeigten sich am Ende mit dem Ablauf insgesamt zufrieden. Und der junge Musiker schaute schon mal nach vorne. "Ich denke, das will ich nächstes Jahr gerne noch mal machen". Das Ganze soll, so sein Wunsch, keine Eintagsfliege bleiben.

