Alpen: Keine Sprechstunde für Behinderte am Donnerstag, 20. Juni

Alpen

Die Sprechstunden des Behindertenbeauftragten Karl-Heinz Kohl am Mittwoch, 20. Juni, im DRK-Heim Menzelen und am Donnerstag, 21. Juni, im Rathaus fallen aus. Die Sprechstunde am Mittwoch, 13. Juni, von 14.30 bis 16 Uhr in der Lebenshilfe-Werkstatt an der Dorfstraße 9 in Veen ist reserviert, die Sprechstunde in Bönninghardt am Mittwoch, 13. Juni, 16.30 bis 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus ebenso, teilte Karl-Heinz Kohl jetzt mit. Für den zweiten Mittwoch im Monat ist in Veen und Bönninghardt immer eine Voranmeldung notwendig.