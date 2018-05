Rheinberg: Solvay investiert kräftig in den Klimaschutz

Solvay investiert kräftig in den Klimaschutz

Das Solvay-Werk in Rheinberg plant ein Großprojekt zur Modernisierung seines Kraftwerkes. Die Investition soll CO2-Ausstoß deutlich reduzieren. Foto: Solvay

Rheinberg Das Unternehmen baut Neubau eines Kraftwerk-Kessels mit Holz statt Kohle als Brennstoff.

Das Projekt mit dem Namen Woodpower soll mit dem zertifizierten Fachunternehmen AVG Baustoffe Goch realisiert werden. Die Öffentlichkeit soll bereits im Vorfeld des behördlichen Genehmigungsverfahrens und in einem frühen Planungsstadium beteiligt werden. "Es ist uns sehr wichtig, die Rheinberger bei dem großen Projekt mitzunehmen. Ihre Anregungen gehen in unsere Planungen ein", so der kommissarische Werkleiter Norbert Mülders. Umfangreiche Untersuchungen und Gutachten wie eine Umweltverträglichkeitsprüfung, sind ebenfalls Bestandteil des Genehmigungsprozesses.