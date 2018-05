Alpen: Neue Fahrradständer an "Molkerei" in Veen

Neue Fahrradständer an "Molkerei" in Veen

JU sorgt für mehr Komfort für Räder und Motorräder in Veen. Foto: JU

Alpen Junge Union freut sich über erfolgreiche Initiative. Sie hat einen Standbügel für Motorräder beigesteuert.

Die Junge Union (JU) hat sich für die Sanierung der Fahrradständer an der Bushaltestelle "Molkerei" eingesetzt und freut sich nun, dass die Initiative Früchte trägt. "Vor einem Jahr haben wir Bürgermeister Thomas Ahls und dem Vorsitzenden der CDU-Fraktion Günter Helbig unser Positionspapier zum Thema Fahrradständer übergeben", sagt JU-Vorsitzender Frederik Paul. "Seither ist viel passiert."

Es ging der JU zunächst um die Situation am Adenauerplatz und an der Bushaltestelle Molkerei in Veen. "Wir haben aufgezeigt, dass es dort zu wenig Möglichkeiten gibt, Fahrräder abzuschließen und somit gegen Diebstahl zu sichern", erläuterte JU-Vize Tim Hofmeister. Nachdem der CDU-Nachwuchs seine Ideen der Fraktion vorgestellt hatte, kam es rasch zur Umsetzung.