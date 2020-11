Glasfaser in Alpen : Pastor Becks bekräftigt seine Rolle als „Anwalt des Analogen“

Glasfaser in Alpen

Pastor Hartmut Becks sagt zum Breitband-Anschluss im Duktus der Werber: „Ek bruck et niet.“ Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Alpen Alpen ist datentechnisch ein Ort der zwei Geschwindigkeiten. Momentan läuft der letzte Versuch, auch den Norden ans schnelle Netz anzuschließen. Pastor Becks warnt bei der Vermarktung vor missionarischem Eifer.

Er betrachte die Breitband-Diskussion zurückhaltend, skeptisch und tauge nicht als „Werbeträger“. Er halte es für bedenklich, mit welch „moralischem Druck und mit welcher Wucht“ in den zurückliegenden Wochen argumentiert werde. Klar gehe es um Infrastruktur, Wettbewerbsfähigkeit und Standortfaktoren. „Aber den Alpenern kann man zutrauen, dass sie sich ein Urteil darüber bilden können, ob sie etwas kaufen wollen oder nicht“, schreibt Becks: „Ich muss als Pastor auch akzeptieren, dass Menschen nicht an Gott glauben, auch wenn es meines Erachtens einleuchtende Gründe dafür gibt.“

Bei allem Respekt vor dem politisch Gewünschten gehe es hier „auch um die Geschäftsinteressen eines Anbieters, die man besser dem freien Markt überlässt“, so der Pfarrer. Missionarischer Eifer schlage bisweilen ins Gegenteil, so dass viele erst recht zu der Überzeugung kämen: „Ek bruck et niet!“