Schnelles Internet in Krefeld : Telekom startet Ausbau von 80 Kilometern Glasfaserleitung

Schnelles Internet in Krefeld

Die Planungen für das schnelle Internet in Krefeld seien abgeschlossen. Jetzt wird gebaut. Foto: dpa/Sina Schuldt

Krefeld 11.500 Krefelder Haushalte bekommen den schnellsten Anschluss, der gleichzeitiges Streaming, Gaming und Arbeiten von zu Hause problemlos ermögliche, sagt die Telekom. Bis Mitte des kommenden Jahres soll der Netzausbau beendet sein. Die Arbeiten dazu beginnen jetzt.

Die Netzbetreiber aus Glasfaserleitungen habe ihr Interesse für die Stadt Krefeld entdeckt. Nachdem die Deutsche Glasfaser Holding aus Borken Anfang des Jahres Investitionen vor allem in den Stadtteilen Gellep-Stratum, Fischeln-Süd sowie Forstwald angekündigt hatte, verkündete der Branchenriese Deutsche Telekom am Freitag den Start des Ausbaus für 11.500 Krefelder Haushalte über 80 Kilometer Leitungslänge.

Die Planungen für das schnelle Internet in Krefeld seien abgeschlossen. Jetzt werde gebaut, hieß es gestern. Dabei komme das Glasfaser-Kabel von der Vermittlungsstelle über den Verteilerkasten im Gehwegbereich direkt ins Haus der Kunden. Diese Technik nenne sich „Fiber To The Home (FTTH)“. Für die rund 11.500 Haushalte im Ausbaugebiet würden rund 80 Kilometer Glasfaser und 37 Verteiler für höhere Bandbreiten sorgen. Das maximale Tempo beim Herunterladen steige auf bis zu ein Gigabit pro Sekunde (GBit/s). Damit bekämen Kunden den schnellsten Anschluss, der gleichzeitiges Streaming, Gaming und Arbeiten von zu Hause problemlos ermögliche, berichtete ein Telekom-Sprecher.