Kommunalpolitik in Alpen : SPD Alpen ist gegen höhere Beiträge für die Betreuung

Der Ganztag an Alpener Grundschulen ist gut ausgestattet. Davon hat sich die Politik (hier Grünen-Sprecher Peter Nienhaus) wie hier in Menzelen auch vor Ort ein Bild gemacht. Foto: Paus

(RP) Die Verwaltung will mit der „Anpassung“ der Elternbeiträge für die Ganztagsbetreuung in Grundschulen den kommunalen Anteil an den Kosten nahezu halbieren.

Die SPD-Fraktion hat angekündigt, am Dienstag, 17. November, im Schulausschuss gegen den Vorschlag der Verwaltung zu stimmen, die Elternbeiträge für die Ganztagsbetreuung in den Grundschulen anzuheben. „Gerade jetzt, wo die Corona-Pandemie den Schulbetrieb diktiert, ist es nicht nachzuvollziehen, Beiträge zu erhöhen“, so SPD-Chef Wolfgang Zimmermann.

Wie berichtet, soll auf Hinweis der Gemeindeprüfungsanstalt nach fünf Jahren vom 1. August 2021 an der Regelbeitrag für die Halbtagsbetreuung um 30 auf 70 Euro monatlich steigen. Auch für Alleinerziehende und bei ALG II-Bezug sollen die Beiträge, wenn auch in geringerem Umfang, angehoben werden. Diese Anpassung sei aufgrund gestiegener Kosten angezeigt, um die kommunalen Kosten von derzeit 70.000 Euro zu halbieren.

Zimmermann erinnert daran, dass der Rat im Frühjahr die Beiträge für die Zeit der Schulschließungen ausgesetzt habe. „Zu Beginn der Pandemie haben alle gesehen, wie stark die Eltern belastet waren“, so der SPD-Chef: „Anstatt Beiträge zu erhöhen, sollten sie vielmehr abgeschafft werden.“ Bildung und Betreuung sollten allen Kindern kostenfrei zugänglich sein.

Bei der laufenden energetischen Sanierung des Schul- und Sportzentrums hinterfragen die Genossen die aktuelle Planung. Sie wollen von der Verwaltung insbesondere wissen, wie die Belüftung von Schule und Turnhalle konzipiert sei. Die Frage sei, ob die Lüftung mit Filtern ausgestattet sei, die auch Viren beseitigen, so Zimmermann: „Oder müssen weiter die Fenster geöffnet werden.“