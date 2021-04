Schnelles Netz in Düsseldorf : Glasfaser für 120 Haushalte in Wittlaer

Düsseldorf Insgesamt sollen in den kommenden zwölf Monaten 12.000 Wohneinheiten an das Netz angeschlossen werden, Darunter auch geplante Neubaugebiete wie das Glasmacherviertel in Gerresheim.

Glasfaserkabel, Leerrohre, Anschlussschächte, Verteilerkästen – all diese Komponenten braucht es, damit die Düsseldorfer in ihren Häusern und Wohnungen Glasfaser-Anschlüsse bekommen. Seit knapp drei Wochen laufen unter anderem in Wittlaer die Arbeiten, dort soll ein neues Glasfasernetzt für 120 Haushalte entstehen. Der Bedarf an schnellem Internet ist sehr groß – mehr als 80 Prozent der Anwohner haben bereits einen Anschluss bestellt und werden diesen bis zum Sommer erhalten.

Auch in Lörick rund um die Bonifatiusstraße (250 Wohneinheiten), in Flingern-Nord zwischen Rübezahl- und Rotkäppchenweg (150 Wohneinheiten) und in Gerresheim zwischen Deilbach- und Lohbachweg (130 Wohneinheiten) will Vodafone das Glasfasernetz ausbauen. Zudem gibt es in der Stadt viele Neubaugebiete, in denen die Mobilfunkgesellschaft aktiv ist, zum Beispiel rund um die Hansaallee und die Böhlerstraße, Ulmer Höh, dem südlichen Teil der Straße Am Scheitenweg und an der Gerresheimer Landstraße. Insgesamt 900 Wohnungen und Häuser sollen in diesen Quartieren an das Glasfasernetz angeschlossen werden, für weitere sieben Neubaugebiete mit 2500 Wohneinheiten beginnt der Ausbau noch in diesem Jahr – darunter im Glasmacherviertel. So entstehen in den kommenden Monaten gigabit-schnelle Internetanschlüsse für insgesamt 4000 Haushalte.