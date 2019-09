Umweltprojekt : Orsoyer Grundschulkinder pflanzen Obstbäume

Maria Gerlach pflanzt mit den Zweitklässlern Marit, Pia, Mara und Lars einen Sauerkirschbaum. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg-Orsoy Verschiedene Obstgehölze und -sträucher wachsen nun am Schulstandort am Rhein in einem mobilen Garten.

Herbstzeit ist Pflanzzeit. Auf dem Schulhof der Orsoyer Grundschule stehen daher verschiedene Obstgehölze, die in Teamarbeit ihren neuen Standort finden sollen. Junge Obstbäume wie Birne, Sauerkirsche, Apfelquitte, Apfel, Pfirsich, Beerensträucher wie Himbeere und Johannisbeere, stehen pflanzbereit vor den Hochbeeten. Die Idee, mit sogenannten Pflanzcontainern zu arbeiten, die auch noch verschoben werden können, erweist sich als ideal.

„Wir haben die Schwierigkeit, dass wir in Orsoy eine versiegelte Schulhoffläche haben“, sagt Lehrerin und Naturpädagogin Maria Gerlach. Um sie scharen sich mittlerweile die Zweitklässler nach der Pause. „Das wird heute viel Arbeit“, erklärt sie beim Blick auf die Container, die Säcke mit Bioerde. Präzise Arbeitsaufträge gehen an die verschiedenen Teams. Zunächst geht es darum, die Sommerbepflanzung, sprich Kresse, Katzenminze oder Lavendel, aus den Containern zu entnehmen. Andreas Maurer, der als Garten- und Landschaftsgärtner das Schulprojekt fachlich begleitet, wird sie an einen neuen Standort pflanzen. Die Weiterverwendung ist gesichert. „Die Resonanz auf das Projekt ist einfach super“, freut sich Maria Gerlach, auch mit Blick auf das Kräuterbeet, das für manchen Unterrichtsstoff sorgte.

Entstanden ist das Gesamtprojekt von Seiten der Grundschüler. „Im ersten Schuljahr lernen wir den Wald mit all seinen Jahreszeiten kennen und sind bei Wind und Wetter unterwegs“, so Gerlach über das Projekt mit Schulbeginn. Die Freude an der Natur und ihren Kreisläufen wurde geweckt. „Die Kinder wollten einfach mehr wissen, so dass das Gartenprojekt für die Zweitklässler entstehen konnte. Die Gartenarbeit ist ein fester Termin in unserem Stundenplan.“