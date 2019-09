Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss : Neue Regeln für Umfeld des Chemiewerks

Rund um Inovyn in Rheinberg wird ein Sicherheitsabstand von 1760 Metern festgelget. Das hat künftig Auswirkungen auf Bauvorhaben.

Wo PVC hergestellt und mit Chlor gearbeitet wird, droht Gefahr. Auch bei Inovyn in Rheinberg. Vor vier Jahren trennte sich Solvay von seinem westlichen Werksteil (Richtung Millingen). Seither wird dort unter der Inovyn-Flagge gearbeitet – und zwar genauso wie in den Jahrzehnten davor. Das Chemiewerk ist als Störfallbetrieb eingestuft. Die Stadt hat dazu ein städtebauliches Entwicklungskonzept in Auftrag gegeben. Es soll festlegen, was in welchem Abstand zum Betrieb möglich ist. „Ein solches Konzept“, so heißt es in der Vorlage für den Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss, „schafft eine einheitliche Beurteilungsgrundlage für die Überprüfung vorhandener und Ermittlung und Bewertung neuer Flächenpotenziale.“ Bei der künftigen Prüfung von Bauanträgen etwa kann das Konzept hilfreich sein.